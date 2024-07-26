Mourinho, Drogba'ya benzetmişti: Premier Lig'den Osimhen'e dev talip!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:34

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Osimhen'in yeni adresi Arsenal olabilir.

Mirror'da yer alan habere göre Chelsea, Manchester United ve Milan'ın yarıştan çekilmesi sonrası Osimhen transferinde Arsenal en ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Di Marzio'nun haberinde ise Arsenal'in 25 yaşındaki golcü ile ilgilendiği ancak henüz somut bir adım atmadığı ifade edildi. Paris Saint-Germain'in de Nijeryalı futbolcu için ciddi adaylardan biri olduğu belirtildi.

DROGBA'YA BENZETMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geçmişte yaptığı bir açıklamada Osimhen'den övgüyle bahsetmişti.

Portekizli hoca, "Drogba ile aynı seviyede. Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu satın alırdım" ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen'in Premier Lig'de forma giymesi durumunda adresinin Arsenal olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nijeryalı golcünün en olası adresinin ise özellikle Mbappe'nin ayrılığı sonrası Paris Saint-Germain olması bekleniyor.

Victor Osimhen geçen sezon Napoli formasıyla 32 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.