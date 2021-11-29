Mourinho: Düşük skorlu galibiyetlerden daha fazla zevk alıyorum

Sezon başından beri Serie A kulüplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan ünlü teknik adam Jose Mourinho, Torino galibiyeti sonrasında "düşük skorlu" galibiyetlerden çok daha fazla hoşlandığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 18:20
Mourinho: Düşük skorlu galibiyetlerden daha fazla zevk alıyorum
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Serie A ekiplerinden Roma teknik direktörü  Jose Mourinho, ligdeki Torino galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Yaptığı açıklamada en düşük skorlu maçlardan bol gollü galibiyetlere oranla daha fazla zevk aldığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Birden daha fazla gol atacağımızı umuyordum. Bu şekilde kazanmayı seviyorum, en düşük skorlu galibiyetlerden, 5-0 kazanılan maçlara göre daha fazla zevk alıyorum. Bu skorlar takımın efor sarf ettiğini ve acı çektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kendisi için her zaman ana fikrin savunma olduğunu aktaran 58 yaşındaki teknik adam, "Bu tarz galibiyetlerden hoşlanıyorum. Genoa ve Zorya maçlarında da oyunu domine ettik ve kontrol tamamen bizdeydi ama bu maç farklı" cümleleri ile açıklamalarını tamamladı.


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