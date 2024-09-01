Mourinho gözden çıkarmıştı: Fenerbahçeli Rade Krunic'e sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Rade Krunic için bir Sırp devinin devrede olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 3.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, gözden çıkarılmıştı. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Rade Krunic'e bir talip daha çıktı.
KIZILYILDIZ KİRALAMAK İSTİYOR
Sırp basınından Mozzartsport'ta yer alan habere göre; Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızılyıldız'ın Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.
Haberde Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündemine geldiği ancak deneyimli futbolcunun o dönem Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.
"FİKİRLERİME UYMUYOR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferi sonrası Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak" diye konuşmuştu.
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