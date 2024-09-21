Mourinho'dan oyuncularına uyarı: Osimhen için özel talimat verdi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile bu akşam oynayacakları derbi öncesinde futbolcularını Victor Osimhen konusunda uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe'nin geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, bu akşam karşılaşacakları ezeli rakipleri hakkında "Galatasaray'ı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Benim için normal bir mücadele" diyen sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, derbiyi satranç maçı olarak görüyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hafta boyunca hazırladığı analizleri oyuncularına aktaran Portekizli teknik adam, saha içinde Okan Buruk'u mat etmek istiyor.
Takımıyla üst üste toplantılar yaparak rakibin eksik yönlerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, özellikle orta sahada hakimiyet kurmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen için de stoperlerini özellikle uyaran Mourinho'nun, Nijeryalı oyuncunun bir an olsun boş bırakılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
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