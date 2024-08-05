Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi yorumu: 'Kazanabiliriz ama...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Lille maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa’nın Lille takımına konuk olacak.
Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Önemli bir sakatlığımız var. Fred'in yaşadığı sakatlık. Onun dışında takımın durumu iyi. Sonradan katılan oyuncuların durumları gitgide iyi oluyor. Yarınki maç için hazırız.
Türkçe konuşabilmek isterdim. Televizyonlarda, sosyal medyada transferle ilgili neler yazılıyor anlamıyorum. Bu yüzden bilmediğim için mutluyum da. Oynayan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Ben sakinim ve elimdeki oyunculara odaklanmayı tercih ediyorum. Tabii ki transfer penceresi kapanmadan oyuncu gelirse ona da "hoşgeldin" derim.
Ağustos maçları özel maçlardır. Tottenham'la ön eleme oynamıştım. İkinci defa bu başıma geliyor. İlk defa Avrupa Şampiyonası olan bir yazda bunu yapıyoruz. Hep birlikte sezon başından beri idman yapamadık. Adım adım oyuncuların takıma katılması işimizi zorlaştırıyor. Yarın Fred dışında takım daha iyi durumda olacak.
Lille takımını beğeniyorum. Lugano ile oynarken Lille maçını düşünmedim ama eşleşmeden sonra Lille'in birçok maçını izledim. Rakibi beğendim. İyi bir takım olduklarını görüyorsunuz. Onlar zor bir rakip ama biz de öyleyiz.
Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Yine de prestij için burada oynamamız iyi olur. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz, her şey olabilir ama ben mucizelere inanmam. Avrupa Ligi'ni ise kazanabiliriz diyebilirim. Buna rağmen yine de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ederim."
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