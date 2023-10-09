Muaythai Milli Takımı Antalya'da şampiyon oldu!

Muaythai Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 80 madalya elde ederek zirvede yer aldı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:58
Muaythai Milli Takımı Antalya'da şampiyon oldu!
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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların 80 madalya ile takım halinde şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ile organize ettikleri ve 1 Ekim'de başlayan şampiyonanın başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

TAKIM HALİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU

Hasan Yıldız, şampiyonanın sonuçlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası sonucunda Rusya’nın takım sıralamasına alınmaması sebebiyle milli takımımız, takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımımız genel kategorilerde 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı."

Yıldız, takım sıralamasında Tayland'ın ikinci, Kazakistan'ın ise üçüncü olduğu bilgisini verdi.


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