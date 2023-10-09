PSG, deplasmanda milli futbolcuyu üzdü!
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rennes'i 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Bruno Genesio'nun ekibi Rennes ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1 kazanırken goller; 32. dakikada Vitinha, 36. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Randal Kolo Muani'den geldi. Ev sahibi Rennes'in tek golünü ise 56. dakikada Amine Gouiri kaydetti.
BERTUĞ YILDIRIM FORMA GİYDİ
Rennes'de forma giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, maçın 71. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 15'e yükseltirken, Rennes 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Strasbourg'u ağırlarken, Rennes deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.
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