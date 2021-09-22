Muhammed Demir, 10.saniyede attığı golle en hızlı gölü kaydetti

22 Eylül 2021 Çarşamba, 17:09

Muhammet Demir, Gaziantep FK - Başakşehir maçının 10. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Önceki rekor, 12. saniyeyle 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad & Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'a aitti.

29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Roberts rekoru elinde bulunduruyordu.

Süper Lig tarihinin en hızlı 3.golü ise Umut Bulut tarafından 2008 yılında Trabzonspor forması giyerken 17.saniyede atılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Muhammed Demir, takımı ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı Gaziantep FK'ya dönmüştü.