Murat Sancak'tan bütçe açıklaması... 'Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 22:13

Güncelleme: 04.09.2023 - 22:13

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cherif Ndiaye'nin satışı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cherif Ndiaye'nin bonservis gelirini açıklamayacaklarını söyleyen Murat Sancak, "Cherif Ndiaye'yi bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a gönderdik. Borsada olmadığımız için aldığımız bonservisi açıklamak zorunda değiliz. Geçmişte Adana'da yaşarken Aytaç Durak vardı. Allah uzun ömürler versin. 'Vallahi başkan ne güzel, hem para veriyorsun hem kendine küfrettiyorsun' demiştim. Başkanların kaderidir bu. Yavuz Sultan Selim'in bir hikayesi vardır. Bir gün böyle morali bozuk oturuyor, Şeyhülislam geliyor 'Hayırdır Sultanım, neyin var?' diyor, 'Kimseyi memnun edemiyorum' cevabı veriyorum. Şeyhülislam da 'Sen kimseyi memnun etmek zorunda değilsin, sen yaradanı memnun et, gerisi önemli değil' diyor. Onun için bütün başkanlar, yöneticiler yaradanı memnun etsinler, doğru iş yapmış olurlar, gerisi hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

"KLAVYE DELİKANLILARI YAPIYOR"

Sosyal medyada yazılan yorumların kulüplere zarar verdiğini söyleyen Murat Sancak, "Belhanda, Konferans Ligi'nde penaltı kaçırdı. Aslında güzel penaltı attı, iç direkten kalecinin arkasından çıktı. 118'de golü atsa kahraman ilan edilmişti. Taraftar sabırsız. Bir futbolcuyu göndermek istesen bile, taraftar tepki gösterince gönderemiyorsun. Kulüpler o tepkileri görüyor. Taraftarlar sabırsız olmalı. Onların gördüklerini başkan, yönetim, hoca görmüyor mu? Bu bir süreçtir, herkesi gönderemezsin. 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuya 'Haydi git' dediğin zaman, 3 yıllık parayı istiyor. Hoca bunu görüyorsa, o herhalde ona göre tedbiri alır, almaz diye bir şey yok. Almazsa, başkan hocaya söyler ve çıkış yolu bulur. Bir futbolcuyu değersizleştirirsen para verip göndermek zorunda kalırsın. Değersizleştirmezsen para alır gönderirsin. Maalesef sosyal medyadaki klavye delikanlıları bunları yapıyor. Kulüplerine zarar veriyorlar, farkında değiller. Sırf yazmak için yazıyor. Biri bir şey yazıyor, peşinden 500 kişi yazıyor" dedi.

Ahmet Nur Çebi

"AHMET NUR ÇEBİ BEŞİKTAŞ'I KURTARACAK"

Transfer piyasasının çok uçuk noktalara gittiğini söyleyen Murat Sancak, "Ben istesem 10 milyon Euro'luk oyuncu alamaz mıyım? Ahmet Nur Çebi başkanım istese alamaz mı? Ancak, kulübün geleceğini düşünmek zorundasınız. Nereye kadar? Matbaa yok. Ne Beşiktaş'ın, ne Adana Demirspor'un matbaası var. Ahmet Nur Çebi başkanım belki de Beşiktaş'ın geleceğini kurtaracak" dedi ve şu cümlelerle devam etti:

"Dünya futbolunda çok şeyler dönüyor. Onu biliyoruz ve duyuyoruz da... Kulüpleri doğru dürüst yönetmeye kalkarsan seni sosyal medyada linç etmeye kalkıyorlar. İşin özü bu. Allah aşkına bugün Beşiktaş şampiyon olsa, yayın gelirinden alacağı para kaç para? 12 milyon euro, bilemedin 14 milyon euro. Bir futbolcuya (Sergio Ramos) kalkıp 50 milyon Euro para verilir mi! Bir futbolcu ne ki üstelik! Bir futbolcu, bir takımı şampiyon yapamaz. Bir takım oyuncusuyla, hocasıyla şampiyon olur. 50 milyon Euro vermek akla ziyan. Beşiktaş orada doğru yapmış, Beşiktaşlılar kusura bakmasın, örnek olarak söylüyorum. Yoksa onların işlerine karışmam. Kendi açımızdan bakınca da böyle, hiçbir taraftar kusura bakmasın. Trabzonspor - Galatasarya maçı en ucuz bilet 500, en iyi 9 bin. Biz kaça satıyoruz, 250 ile 650 lira. Bana taraftarım diyor 'Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile mücadele et', biraz haddimizi bilelim. Evet mücadele edeceğiz elimizden gelince. Bir tane ünlü futbolcu getiriyorlar, 300 bin tane forma satıyorlar. Biz Balotelli getirdik, 10 bin forma satamadık. Geçen sene ben 30 bin forma satmıştım. Kendim dağıtmışım, parasını verip 30 bin forma dağıtmışım. Bunlar kolay değil. Sosyal medyada yazmakla bu iş olmaz, hakikaten olmaz. 4 büyüklerin Allah yollarını açık etsin, bankalardan da kredi alıyorlar ama yarın öbür gün gelen başkan o paraları ödemekle uğraşıyorlar. Diğer kulüpler bankadan 100 milyon para istese vermiyorlar. "

"TRANSFERİ ZORA SOKAN SUUDİ ARABİSTAN"

Kendilerinin bir oyuncuyla anlaştığını ancak oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu söyleyen Murat Sancak, "Konferans Ligi'ndeyken oyuncu transferinde zorlanmamızın nedeni Suudi Arabistan. Bir yabancı stoperle anlaşmıştık, 1 milyon euro ile. 3 gün sonra beni aradı 'Suudiler'den 3.5 milyon Euro teklif var' dedi, ben de 'Koşa koşa git, Allah yolunu açık etsin' dedim. Herkes Suudi Arabistan'a transferini bekledi. Şu anda bile transferler devam ediyor. Suudi Arabistan'da 30'unda bitiyor transfer dönemi. Biz onların dediği paraları veremeyiz ki! Biz Niang diye bir oyuncu aldık, kötü bir oyuncu mu! Büyük kulüplerin gündemine gelip olmayan bir oyuncu, aynı Balotelli gibi. Bir oyuncu kendin gelmek için oynamalı, ritmini bulmalı. Taraftar ne bekliyor, gelsin ilk maçta 3 gol atsın. Atamaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

Jackson Muleka

"MULEKA İLE İLGİLENMEDİK"

Menajerler tarafından Jackson Muleka'nın önerildiğini söyleyen Murat Sancak, "Jackson Muleka ile hiç temasımız olmadı ama birçok menajer bize önerdi. Kendisi Adana'ya gelmek istediğini söylemiş, menajerlerin yalancısıyız. Pahalı bir oyuncu. Biz gündemimize almadık. Hem o kadar maaş vereceğim bir de kiralık" dedi ve şu sözlerle devam etti:

"2-3 tane transferimiz olacak. Fazla stoperimiz vardı, onu Osijek'e kiraya verdik. 21 yaşında Jovan Manek diye bir oyuncumuz. Kanat aldım, onu açıklamıştık. 1 tane yerli kanat oyuncusu alacağız. 2 tane santrforumuz var, hem Niang var hem de Yusuf Barasi. Yusuf hem 10 numara hem santrfor. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oyuncu almak niye olmasın, ihtiyacımız olan bölgeyse alırız. En kötü oyuncu bugün 1 milyon Euro. 1 milyon Euro da 29 milyon lira."

"DENGEDE TUTMAK LAZIM"

Taraftarların sevinçleri ve üzüntüler çok abarttığını söyleyen Murat Sancak, "Kluivert'ı sevenler, eleştirenler var. Kimseyi memnun edemezsin. Bunlar doğal ve normal. Eleştiri yaparken kulübe ne kadar zarar veriyor, buna bakmak lazım. Eleştiride problem yok, sevinci de abartmamak lazım. Bir maçla göklere çıkarıyoruz, bir maçla yerin dibine sokuyoruz. Dengede tutmak lazım. Kolay değil. Bir futbolcuyu ikna etmek, uygun fiyata getirmek kolay değil. Parayı versen gelir. 50 milyon euro versen Sergio Ramos Beşiktaş'taydı. Ben 1 milyona getirmeye çalışıyorum, 2 milyon versen hemen gelir" dedi

Murat Sancak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yeni çıkan yasadan sonra bütçe denklemesi, fazla harcamalar bilmem ne... Silivri'de başkanlar koğuşu yapacaklar. Bu işin sonucu bu. Ya parayı ödeyecek ya da parası yoksa koğuşa gidecek."