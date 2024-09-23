Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı: 'Bizde kapanmıştır'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 21:07

Güncelleme: 23.09.2024 - 21:07

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sancak'ın paylaşımında, "Bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin" ifadeleri dikkat çekti.

Murat Sancak'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kerbela'da korkuyu bırakan dedem olur, öz dedem ama torunuma ihanet eden Kerbela'dan bahsedemez, ayrıca ben kimseyi tehdit etmem. Bu yazdıklarını yüzüme karşı söyleyeceksin dedim çünkü bugün bunları yapan, yarın takım ligde kalınca ve sonraki yılda hedefler peşinde koşunca bunları yüzüme söyleyecek yüzü olmayacak. Bu tweet burada kalsın, hep beraber 2025 Mayıs sonu göreceğiz. Ayrıca tekrar söylüyorum istifa demekle istifa olmaz, bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin, hiç problem değil, aslolan Adana Demirspor'dur, nokta."

VALKANIS İLE YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor, 6 haftada alınan 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

Akdeniz temsilcisi, 1 puanla Süper Lig'de sonra sırada yer alıyor.