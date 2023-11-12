Murat Sancak'tan zemin açıklaması: 'Tek stadyum kaldırmıyor'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 22:14

Güncelleme: 12.11.2023 - 22:14

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"HAKEM GÜZEL MAÇ YÖNETTİ"

"Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadı. Hakem de güzel maç yönetti. Tek eksik goldü. Bol gollü bir beraberlik daha güzel olurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu."

"ORTAMI GERMEMEK LAZIM"

"Ortamı germemek lazım. Yukarıdan birileri sahaya su attı, döndüm 'Atmayın, niye atıyorsunuz' dedim. Kadroda olmayan oyunculardan kalkıp tahrik etmeye çalışanlar oldu, mani oldum."

"KADERİ DEĞİŞTİRECEK BİR ŞEY OLMADI"

Hakem, maçın kaderini değiştirecek bir şey yapmadı. Fenerbahçeli yöneticilerle de böyle konuştuk. Penaltı vs. olmadı. Kevin Rodrigues'in arkadan sarılmasına belki bir sarı kart verilebilirdi. Maçın kaderini değiştirecek bir şey olmadı ama...

"TEK STADYUM KALDIRMIYOR"

"Burada iki takım oynuyor. Cuma akşamı Adanaspor oynadı. 47 saat sonra ikinci maç oynandı. Bi de öyle değerli ayaklar geliyor ki, bir sakatlık olsa bu sahanın 1-2 yıllık bakım parasına mal olur. Böyle sıkıntılar oluyor maalesef. Spor Bakanlığı'nın buna bir çözüm bulması lazım. Geçen bakanım ile görüştük. Adana'ya 15 bin kişilik bir stadyum daha lazım. Çünkü, Adana FK, Adanaspor, Adana Demirspor var. Amatörde 3. Lig'e gelecek takımlar var. Tek stadyum kaldırmıyor. Sayın Bakanımın bir an önce buraya el atması lazım."

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ"

"İlk 2'ye bakıyorsunuz aynı puan, 3-4-5-6 da aynı puan. 1 puanla üçüncüyüz, kaybetsek 6'ıncıydık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."