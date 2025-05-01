Muslera'nın ardından... Galatasaray kalesine bir Güney Amerikalı daha!

Sezon sonu ayrılması beklenen Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği iddia edildi.

Muslera'nın ardından... Galatasaray kalesine bir Güney Amerikalı daha!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:21

Fernando Muslera ile yolları ayırması beklenen Galatasaray'da tecrübeli kalecinin yerine kimin geleceği merak ediliyor.

Brezilya basınından UOL'nin haberine göre; Galatasaray'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki file bekçisini 5 aydır takip ettiği aktarıldı. Gabriel Brazao'nun menajeriyle ilk temasların başladığı vurgulandı.

Cruzeiro altyapısında yetişen Gabriel Brazao daha sonra Parma, Inter, Albacete, Real Oviedo, SPAL ve Ternana'da oynadı.

Gabriel Brazao, bu sezon Santos'ta 19 maça çıktı ve 4'ünde kalesini gole kapattı. Santos ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek Gabriel Brazao'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.


Etiketler: #Gabriel Brazao #galatasaray #fernando muslera

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