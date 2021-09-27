Mustafa Denizli'den Kappel açıklaması
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç öncesi Altay'ın Hollandalı yıldızı Kappel Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Altay teknik direktörü Mustafa Denizli Kappel'in açıklamaları ile alakalı konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş hakkında Hollanda basınına konuşan Altay'ın kanat oyuncusu Leandro Kappel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kappel, siyah beyazlılara şans tanımazken, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını ifade etti.
Siyah beyazlıların yıldızı yaptığı açıklamada Ajax'ın ilk golü attıktan sonra Beşiktaş'ın üstüne kabus gibi çökeceğini ifade ederek; "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Zayıf bir takım değil ancak çok fazla eksikleri var. Bu kadar sakat oyuncunun olduğu yerde kazanmaları zor." dedi.
Türkiye'de yaşayan ve futbol oynayan bir Hollandalı olarak tuttuğu takıma destek veren Kappel; "Umarım Ajax kazanır. Sadece Ajax taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarım bana gelir ve hep iddiaya gireriz. Türkiye'ye karşı Hollanda'da da durum aynı. Takımım adına tezahürat yapmaktan korkmuyorum. Amsterdam'lıyım. Umarım Ajax kazanır ve olabildiğince ilerlerler. Ajax karşısında Beşiktaş'ın şansı yok yok. Bence Ajax onlar için fazla iyi." cümleleriyle sözlerini tamamladı.
"BEŞİKTAŞ'I DESTEKLİYORUZ"
Kappel'in açıklamalarının ardından Radyo Gol'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na konuşan Mustafa Denizli "Kappel'in açıklamalarından haberimiz yok. Biz Beşiktaş'ı destekliyoruz, Türk takımını destekliyoruz. Kappel Hollandalı bir oyuncumuz bunu da unutmamak gerek. Açıklamalara bir bakalım belki bizde bir açıklama yapma ihtiyacı duyarız" dedi.
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