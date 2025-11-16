Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!

16.11.2025 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #Mustafa Erhan Hekimoğlu

İlgili Haberler

Yapılan açıklamaların ardından... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
Yapılan açıklamaların ardından... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta Ter Stegen için büyük operasyon!
Beşiktaş'ta Ter Stegen için büyük operasyon! Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'ndan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, ara transferde kaleye dünya yıldızı takviyesi için düğmeye bastı.
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: ‘Parasını veririz oturur’
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: ‘Parasını veririz oturur’ Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun ayrılma talebine sert tepki göstererek “Kimse Beşiktaş’tan büyük değil” mesajı verdi.