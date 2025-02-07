Wagner Pina kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Wagner Pina nereli? Wagner Pina hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom, son olarak Wagner Pina'yı gündemine aldı. Peki, Wagner Pina kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Wagner Pina nereli? Wagner Pina hangi pozisyonda oynuyor?

Wagner Pina kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Wagner Pina nereli? Wagner Pina hangi pozisyonda oynuyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:15

Transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katmaması nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Galatasaray'da yeni transfer hedefi belli oldu. Sarı kırmızılılar Wagner Pina'yı gündemine aldı. Peki, Wagner Pina kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Wagner Pina nereli? Wagner Pina hangi pozisyonda oynuyor? 

WAGNER PINA KİMDİR?

Wagner Fabrício Cardoso de Pina, 3 Kasım 2002'de doğdu. Pina, 2021'de profesyonel kariyerine Portekiz Ligi'nde CD Gouveia ile başladı ve ertesi yıl Temmuz 2022'de Terceira Liga'da Belenenses'e transfer oldu. 

Sonraki sezon Estoril'e katıldı ve başlangıçta ağırlıklı olarak U23 takımında oynadı, ancak Temmuz 2023'te FC Paços de Ferreira'ya karşı kazanılan zaferle Taça da Liga'da A takım çıkışını yaptı. Primeira Liga'daki ilk maçına 28 Ekim 2023'te Portimonense'ye karşı çıktı ve o sonbaharda takımda sağ bek olarak düzenli olarak oynamaya başladı. 24 Kasım 2023'te sözleşmesini 2027'ye kadar yeniledi.

WAGNER PINA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wagner Pina kariyerinde CD Gouveia, Belenenaes ve Estoril'de oynadı.

WAGNER PINA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Galatasaray'ın hedefinde olan Wagner Pina, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Genç futbolcu  Yeşil Burun Adaları milli takımında oynuyor. 


Etiketler: #Wagner Pina #Transfer dönemi #transfer #galatasaray

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