Mustafa Muhammed attı, Mısır 3 golle kazandı!

Mısır Milli Takımı, Mustafa Muhammed'in gol attığı karşılaşmada Nijer'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 10:06
Mustafa Muhammed attı, Mısır 3 golle kazandı!
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Mısır, hazırlık maçında Nijer ile karşı karşıya geldi. Mısır, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 67. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ile 55. dakikada Mustafa Muhammed attı.

Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed, 74 dakikada sahada kaldı. Trabzonsporlu Trezeguet ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan, 74. dakikada oyuna girdi.


Mısır Mustafa Muhammed galatasaray

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