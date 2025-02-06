Mustapha Yatabare'den emeklilik kararı!
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği forması giyen 39 yaşındaki Malili futbolcu Mustapha Yatabare, kariyerini noktalama kararı aldı.
Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu" denildi.
SON ANTRENMANINA ÇIKTI
Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.
Duygu dolu anlar yaşayan Yatabare, "Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye'de Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor'da oynadı.
Gençlerbirliği ile ligde bu sezon 9 maça çıkan Yatabere, 146 dakika sahada kaldı. Yatabere, futbolculuk kariyerinde 565 maçta 152 gol attı.
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