Müthiş derbide gülen taraf Galatasaray: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

05 Kasım 2022 Cumartesi, 19:04

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın asisti ve Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oyuncu oldu.

Beşiktaş, 28. dakikada Romain Saiss'in asisti ve Cenk Tosun'un golüyle eşitliği sağladı. Cenk, Galatasaray'a karşı son 4 maçta, 3. gol sevincini aşadı.

Sarı kırmızılılar, 59. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Mauro Icardi'nin kafa golüyle bir kez daha öne geçti.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 24'e yükseltti.

Şampiyon olmuş rakiplerine konuk olduğu son 10 maçı kazanamayan ve bu maçlarda 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş, 22 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak.

OKAN BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart cezalarını tamamlayan Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Juan Mata ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Ev sahibi takımda Patrick van Aanholt, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Yusuf Demir derbinin kadrosuna alınmadı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Güneş, geçen haftaki mücadeleye savunmanın solunda başlayan Arthur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Georges-Kevin N'Koudou'yu on birde sahaya sürdü.

Kaleyi geçen hafta olduğu gibi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş'la kurarken orta sahada Salih Uçan, Josef de Souza ve Gedson Fernandes'i görevlendirdi. Güneş hücum hattını ise N'Koudou, Cenk Tosun ve Wout Weghorst üçlüsüyle oluşturdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MASUAKU KADRODAN ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı. Açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

DELE ALLI İLK KEZ YEDEK KALDI

Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı. Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

Siyah-beyazlıların genç futbolcularından Emrecan Uzunhan sakatlığını atlatarak derbide kadrodaki yerini aldı. Beşiktaşlı futbolcu, Bitexen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında forma giyememişti.

ATIBA BU SEZON İLK KEZ KADRODA

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü.

Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.