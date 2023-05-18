Müzisyen Suat Ateşdağlı, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:26

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:26

GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu UltrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı oldu.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı 18 Mayıs Perşembe akşamı (bugün) saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.