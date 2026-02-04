Cumhuriyet Gazetesi Logo
N'Golo Kante transferi sonrası... Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

N'Golo Kante transferi sonrası... Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

4.02.2026 10:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
N'Golo Kante transferi sonrası... Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N’Golo Kante'nin transfer sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #fenerbahçe #n'golo kante #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi!
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde mutlu son!
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde mutlu son! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi!
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 82-78 mağlup etti.