Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nagelsmann kararını verdi: Sane'ye büyük müjde!

Nagelsmann kararını verdi: Sane'ye büyük müjde!

6.11.2025 15:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nagelsmann kararını verdi: Sane'ye büyük müjde!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, milli takıma davet edildi. 

Sane, 25 kişilik aday kadroda kendisine yer buldu.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 25 kişilik aday kadro şu şekilde:

Image

İlgili Konular: #Julian Nagelsmann #Leroy Sane #Almanya Milli Takımı

İlgili Haberler

İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı'
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek: 'Kadroda kesinlikle olmalı' Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına konuştu. Tecrübeli oyuncu, Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini ancak oyun içinde çok katkısı olduğunu ifade etti.
Milli ara dönüşü hata yapmadı... Galatasaray, Başakşehir'i Leroy Sane ile devirdi!
Milli ara dönüşü hata yapmadı... Galatasaray, Başakşehir'i Leroy Sane ile devirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj!
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj! Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Bodo/Glimt maçı sonrası konuştu.