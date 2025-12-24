Cumhuriyet Gazetesi Logo
Namağlup Fenerbahçe Opet, Emlak Konut'u devirdi!

24.12.2025 20:12:00
AA
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'u 88-70 mağlup etti.

NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Emlak Konut ise 3 yenilgisini yaşadı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz, Uğur Yüksel, Yasin Alkan

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 24, Berfin Sertoğlu 7, Ndour 16, Ceren Akpınar 2, Holesinska 2, Melek Uzunoğlu

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 8, Alperi Onar 12, Rupert 20, Gustafson 12, McCovan 18, McBride 3, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz 10, Olcay Çakır Turgut

1. Periyot: 23-29

Devre: 36-43

3. Periyot: 47-64

