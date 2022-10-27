Nantes, Mostafa Mohamed için harekete geçti

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:46

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları golcü oyuncu Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi. 24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre sezon sonunu beklemeden devre arasında Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

Öte yandan, Galatasaray bu durumda Mostafa Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak.

17 MAÇTA 4 GOL 2 ASİST

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.

Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti.