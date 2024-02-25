Napoli 3 puanı son dakikada bıraktı!

İtalya Serie A karşılaşmasında Napoli deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:12
Napoli 3 puanı son dakikada bıraktı!
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Serie A 26. hafta karşılaşmasında Napoli konuk olduğu Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Napoli'nin golünü 65. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Cagliari'nin golünü 90+6. dakikada Zito Luvumbo kaydetti.

Napoli bu beraberlikle 36 puana çıkarken, Cagliari de puanını 20'ye yükseltti.

Napoli bir sonraki karşılaşmasında Sassuolo deplasmanına giderken, Cagliari de Empoli deplasmanına gidecek.


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