Napoli 3 puanı son dakikada bıraktı!
İtalya Serie A karşılaşmasında Napoli deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.
Serie A 26. hafta karşılaşmasında Napoli konuk olduğu Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.
Napoli'nin golünü 65. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Cagliari'nin golünü 90+6. dakikada Zito Luvumbo kaydetti.
Napoli bu beraberlikle 36 puana çıkarken, Cagliari de puanını 20'ye yükseltti.
Napoli bir sonraki karşılaşmasında Sassuolo deplasmanına giderken, Cagliari de Empoli deplasmanına gidecek.
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