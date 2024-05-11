Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:41
Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

NAPOLİ - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı. 

Bologna ise deplasmanda karşılaştığı Torino ile 0-0 berabere kalmıştı. 


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