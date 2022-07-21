Napoli, Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelini belirledi
İtalyan ekip Napoli, Fenerbahçeli Kim Min Jae’nin transferi için ısrarını sürdürürken anlaşmanın yakında sağlanacağı kaydedildi. İddiaya göre Napoli, transfer gerçekleşirse savunmacının sözleşmesine 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek.
Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Kim Min Jae, uzun süredir Napoli ve Rennes takımları ile anılıyor.
Yarışa sonradan giren Napoli’nin, Güney Koreli stoperi transfer etmeye yaklaştığı öne sürüldü.
ANLAŞMANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
İtalyan gazete Tutto Mercato'nun haberine göre; Napoli 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmaya göre Kim'in 2.5 milyon Euro yıllık net ücret kazanacağı bildirildi.
İtalya Serie A ekibi aynı zamanda, stoper oyuncusunun sözleşmesine 2. yıldan itibaren geçerli olmak üzere 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek.
25 yaşındaki Güney Koreli milli oyuncu geçen sezon Fenerbahçe adına 39 maçta forma giydi.
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