Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, deplasmanda İtalyan kulüp Napoli ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:19
Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, grubun ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele, TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, Devler Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Hollanda Ligi ekibi Ajax'ı konuk edecek.

Napoli ise deplasmanda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile mücadele edecek.


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