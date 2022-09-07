Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, grubun ilk maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele, TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, Devler Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Hollanda Ligi ekibi Ajax'ı konuk edecek.

Napoli ise deplasmanda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile mücadele edecek.