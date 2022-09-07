UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Salzburg berabere kaldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, deplasmanda karşılaştığı Red Bull Salzburg ile 1-1 beraber kaldı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun açılışında Red Bull Salzburg ile Milan karşı karşıya geldi.
Salzburg Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Okafor ile öne geçen Salzburg'a 40. dakikada Saelemaekers yanıt verdi. Kalan dakikalarda Milan, rakibi karşısında özellikle topa sahip olma konusunda rakibine üstünlük sağlasa da Salzburg pozisyon bulma anlamında rakibinden aşağıda kalmadı. Salzburg ikinci yarıda iyi direnerek Milan'a geçit vermedi ve Şampiyonlar Ligi sezonuna puanla başladı.
Gruptaki ikinci maçlarda ise Milan sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ederken RB Salzburg ise Chelsea deplasmanına çıkacak.
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