Napoli Teknik Direktörü Spalletti'den Kim Min-Jae'ye övgü! 'Dinlenmeyi hiç sevmiyor'
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae için övgü dolu sözler kullandı.
Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon yaşayan Napoli'de teknik direktörü Luciano Spalletti, 3-0 kazandıkları Rangers maçı sonrası konuştu.
İtalyan hoca maç sonu açıklamasında, "Harika bir ilk yarı oynadık ve sonra devamı geldi. Sadece gol atmaktaki başarımız değil, kalemizi de gladyatör gibi savunarak fiziksel üstünlükle sahada kalmak çok önemliydi" sözlerini kullandı.
"KİM DİNLENMEYİ HİÇ SEVMİYOR"
Fenerbahçe'den transfer ettikleri Kim Min-Jae'ye bir kez daha övgü dolu sözler kullanan Spalletti, "Kim Min-Jae'nin inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- 'O senin kapasite problemin'
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı
- Milyoner'de gündem olan soru: Seyirci bilemedi