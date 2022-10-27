Napoli Teknik Direktörü Spalletti'den Kim Min-Jae'ye övgü! 'Dinlenmeyi hiç sevmiyor'

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:02

Hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon yaşayan Napoli'de teknik direktörü Luciano Spalletti, 3-0 kazandıkları Rangers maçı sonrası konuştu.

İtalyan hoca maç sonu açıklamasında, "Harika bir ilk yarı oynadık ve sonra devamı geldi. Sadece gol atmaktaki başarımız değil, kalemizi de gladyatör gibi savunarak fiziksel üstünlükle sahada kalmak çok önemliydi" sözlerini kullandı.

"KİM DİNLENMEYİ HİÇ SEVMİYOR"

Fenerbahçe'den transfer ettikleri Kim Min-Jae'ye bir kez daha övgü dolu sözler kullanan Spalletti, "Kim Min-Jae'nin inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor" diye konuştu.



