Napoli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Napoli 1-0 galip ayrılmıştı.
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