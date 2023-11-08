Napoli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:34
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Napoli 1-0 galip ayrılmıştı.  


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