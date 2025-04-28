Napoli, zirveyi ele geçirdi!

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Torino'yu 2-0 mağlup etti. Napoli, Inter'in Roma'ya kaybetmesiyle ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Napoli, zirveyi ele geçirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:08

İtalya Serie A 34. haftasında Napoli, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Napoli'ye galibiyeti getiren iki golü de Scott McTominay attı. McTominay, 7 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Napoli, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste üçüncü kez kazandı. Torino ise ligde bir maç sonra kaybetti.

Haftaya 71 puan ve averajla ikinci sırada başlayan Napoli, Inter'in Roma'ya kaybetmesi ve Torino maçındaki galibiyetiyle birlikte 74 puanla zirvenin tek sahibi oldu. Torino, ligde 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce deplasmanına gidecek. Torino, sahasında Venezia'yı ağırlayacak.


Etiketler: #napoli #İtalya Serie A #torino

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