Napoli'nin yıldızı David Neres maç sonu saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 11:09

Güncelleme: 01.09.2024 - 11:10

Napoli'nin Brezilyalı yıldızı David Neres, Parma'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından korku dolu anlar yaşadı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli forması giyen David Neres, Parma maçının ardından silahlı soyguna uğradı. Karşılaşmanın bitmesiyle otele dönmek için aracına binen Brezilyalı yıldız, hırsızların hedefi oldu. Aracın camını kıran 2 hırsız, 27 yaşındaki yıldıza silah doğrultup kol saatini çaldı.

Öte yandan haberde, David Neres'in ailesininde aynı araçta olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Hırsızların saldırına uğrayan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi stadın dışında bekleyen tüm taraftarlardan özür diliyorum. Eve dönerken bir soyguna maruz kaldık, Motosikletli iki adam minibüsün camını kırdı ve silah zoruyla bizden bir saat çaldı" ifadelerini kullandı.