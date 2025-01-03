Enzo Millot kimdir? Galatasaray'la adı anılan Enzo Millot kaç yaşında, nereli? Enzo Millot hangi takımlarda oynadı?
Transfer dönemi açılmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Enzo Millot'u gündemine aldı. Peki, Enzo Millot kimdir? Galatasaray'la adı anılan Enzo Millot kaç yaşında, nereli? Enzo Millot hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın ilgilendiği Fransız futbolcu Enzo Millot için transfer görüşmeleri hızlandı. Peki, Enzo Millot kimdir? Galatasaray'la adı anılan Enzo Millot kaç yaşında, nereli? Enzo Millot hangi takımlarda oynadı?
ENZO MILLOT KİMDİR?
Enzo Millot 17 Temmuz 2002 tarihinde dünyaya geldi. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken oyuncu Fransa milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giydi. Futbol kariyerine Etoile de Boru altyapısında başlayan oyuncu Chartres, FC Drouais ve son olarak 2017-2019 yılları arasında Monaco altyapısında forma giydi. 2020-2021 sezonunda A Takıma’a yükselen oyuncu 2021-2022 sezonunda ise 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart’a transfer oldu. Oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 karşılaşmada 8 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olan oyuncu kariyerinde çıktığı 114 karşılaşmada 20 gol ve 21 asist üretti.
ENZO MILLOT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
- Chartres
- FC Drouais
- Monaco
- Stuttgart
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