NATO'da gündem Arda Güler!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:35

Milli futbolcu Arda Güler, geçen hafta İspanyol ekip Real Madrid'e transfer oldu.

Kendisini 6 yıllığına Real Madrid'li yapan sözleşmeyi imzalayan Arda'nın transferi, dünyada oldukça ses getirdi.

İspanya'da manşetleri süslemeye devam eden Arda Güler transferi, NATO Liderler Zirvesi'ne kadar uzandı.

Arda Güler

ARDA GÜLER, NATO ZİRVESİNE DE KONU OLDU

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum" dedi.