Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:46

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:46

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale yükseldi. Peki, Milli atlet Aysel Önder kimdir? Aysel Önder kaç yaşında, nereli?

AYSEL ÖNDER KİMDİR?

2005 yılında Hatay'da doğan Aysel Önder, Türkiye'nin en başarılı para-atletlerinden biridir. T20 sınıfında yarışan Önder, özellikle 400 metre koşularında üstün performansıyla tanınır. İlk olarak futbola olan ilgisiyle spora adım atan Önder, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçiş yapmış ve bu alanda hızlı bir yükseliş göstermiştir.

PARALİMPİK OLİMPİYATLARINDAKİ T20 ENGELİ NEDİR?

T20 engel sınıfı, para-atletizm ve paralimpik sporlar kapsamında zihinsel engelli sporcuları kapsar. Bu sınıfta yarışan sporcular, genellikle aşağıdaki zihinsel engel türlerini barındırır:

Zihinsel Gelişim Geriliği (Mental Retardasyon): Zihinsel gelişim geriliği olan sporcular, öğrenme ve anlama süreçlerinde zorluklar yaşarlar. Bu durum, sosyal becerileri ve problem çözme yeteneklerini etkileyebilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu: Otizm spektrum bozukluğu olan sporcular, sosyal etkileşimde, iletişimde ve davranışlarda zorluklar yaşayabilir. Ancak, sporcuların otizm spektrumundaki durumu, T20 sınıfında yarışmalarına uygun olacak şekilde değerlendirilebilir.

Down Sendromu: Down sendromu, genetik bir durum olup, zihinsel gelişim üzerinde etkili olabilir. Down sendromu olan sporcular, T20 sınıfında yarışabilirler, ancak fiziksel bir sınırlama varsa, farklı sınıflandırmalara da girebilirler.