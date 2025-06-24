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NBA'de sürpriz takas: Jrue Holiday'in yeni adresi belli oldu!

NBA'de sürpriz takas: Jrue Holiday'in yeni adresi belli oldu!

24.06.2025 15:44:00
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Cumhuriyet Spor
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NBA'de sürpriz takas: Jrue Holiday'in yeni adresi belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics forması giyen 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Jrue Holiday'in Portland Trail Blazers'a takas olduğu kaydedildi.

Boston Celtics, tecrübeli oyun kurucu Jrue Holiday'i Portland Trail Blazers'a takasladı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, takas karşılığında Celtics; skorer guard Anfernee Simons ve iki ikinci tur draft hakkı aldı.

Trail Blazers, Holiday'i aslında 2023 yazında Damian Lillard takasında kadrosuna katmış, ancak yıldız guard Portland forması giymeden Boston'a göndermişti.

İKİ NBA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

2024-25 sezonunda 62 maçta forma giyen 16 yıllık NBA kariyerine sahip Holiday, 11.1 sayı, 3.9 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı. İki kez NBA şampiyonu olan tecrübeli oyuncu, 2021'de Milwaukee Bucks, 2024'te ise Celtics ile bu başarıya ulaştı. Altı kez NBA Yılın Savunma Takımı'na seçildi.

35 yaşındaki Holiday'nin 2025-26 ve 2026-27 sezonları için toplam 67.2 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. 2027-28 sezonu için ise 37.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var.

TAKAS GÖRÜŞMELERİNE AÇIK

Celtics'in, New York Knicks'e elendikleri ikinci tur sonrası kadroda birçok oyuncuyla ilgili takas görüşmelerine açık olduğu belirtildi.

Anfernee Simons ise 2025-26 sezonunda 27.7 milyon dolar kazanacağı ve sonrasında serbest kalacağı ifade edildi. Portland tarafından 2018 Draftı'nda 24. sıradan seçilen 26 yaşındaki skorer guard, geçen sezon 70 maçta 19.3 sayı ve 4.8 asist ortalamalarıyla takımının en skorer ismi oldu.

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