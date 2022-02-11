NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşılaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'ı mağlup ederken Sloven yıldız Luka Doncic kariyer rekoru kırdı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. 22 yaşındaki yıldızı Luka Doncic'in 51 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Clippers'ı 7 sayı farkla yenen Mavericks, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk takım ise art arda üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon 33. galibiyetini elde eden Mavericks'te Dorian Finney-Smith 12 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson ve Reggie Bullock 11'er sayıyla oynadı.
Marcus Morris'in 21 sayı ürettiği Clippers'ta Norman Powell 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 18 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.
HEAT, SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Doğu Konferansı lideri Miami Heat, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkardı.
Kyle Lowry'nin 14 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptığı Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 10 ribaunt, Jimmy Butler 29 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. 6 dakika süre bulan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 3 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Pelicans'ta Jose Alvarado 17, Devonte Graham ve Jonas Valanciunas 16'şar sayı kaydetti.
Toronto Raptors, Houston Rockets deplasmanından 139-120 galip ayrılarak üst üste 8. maçını kazandı. Rockets'ta 20 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 4 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 107-132
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 113-112
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 97-112
Houston Rockets-Toronto Raptors: 120-139
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 112-105
Golden State Warriors-New York Knicks: 114-116
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 131-107
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