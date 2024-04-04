Premier Lig'de yeni dönem: NBA modeli planlanıyor!
İngiltere Premier Lig yönetimi, ligin mali kurallarını ihlal eden takımlara verilen cezalarda değişiklik yapmayı planlıyor. Lig yönetiminin puan silme cezası yerine takımlara NBA'de olduğu gibi belirli bir limiti aştıklarında lüks vergisi getirmeyi düşündüğü kaydedildi.
İngiltere Premier Lig, kulüplerin aşırı harcamalarının önüne geçebilmek için ligin Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, lig yönetiminin kulüplere verilen puan silme cezaları nedeniyle takımlardaki yıldız oyuncuların ayrılma ihtimalinin önüne geçmek istediği kaydedildi.
Bu nedenle ligde NBA'de olduğu gibi takımlara lüks vergisinin getirilmesinin düşünüldüğü, kulüpler arasında farklı modellerin tartışıldığı kaydedildi.
Haberde, lüks vergisine birçok takımın sıcak baktığı ifade edildi. Kural değişikliğinin olabilmesi için 14 kulübün onayı gerekiyor. Premier Lig yönetiminin lüks vergisinden elde edeceği geliri ligde mali kurallara uyan takımlara dağıtacağı aktarıldı.
EVERTON VE NOTTINGHAM FOREST CEZA ALDI
Bu sezon Premier Lig'de Everton ve Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle puan silme cezası aldı.
Everton'ın ilk etapta 10 puanı silinirken sonrasında 6 puan iade edildi.
Nottingham Forest'a ise 4 puan silme cezası verildi.
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