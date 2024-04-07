NBA'de Anthony Davis'in double-double'ı Los Angeles Lakers'ı galibiyete taşıdı!

Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 116-97 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:46
NBA'de Anthony Davis'in double-double'ı Los Angeles Lakers'ı galibiyete taşıdı!
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NBA normal sezon maçında Los Angeles Lakers ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.

Crypto Salonu'nda oynanan maçı Los Angeles Lakers 116-97 kazandı. 

ANTHONY DAVİS'TEN DOUBLE-DOUBLE

Los Angeles Lakers'ta D'Angelo Russell attığı 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Anthony Davis, 22 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı. Cleveland'da Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Lakers, 44. galibiyetini elde etti. Cleveland ise 32. kez kaybetti. 

Bir sonraki maçta Lakers, evinde Minnesota'yı ağırlayacak. Cleveland, La Clippers deplasmanına gidecek.


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