NBA'de şok... Steven Adams sezonu kapattı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Yeni Zelandalı basketbolcu Steven Adams'ın sezonu kapattığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:54
NBA'de şok... Steven Adams sezonu kapattı!
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Memphis Grizzlies pivotu Steven Adams'ın, sağ arka çapraz bağından ameliyat olacağı için sezonu kapattığı bildirildi.

REHABİLİTASYON DENEMESİ İŞE YARAMADI

Operasyonsuz rehabilitasyon denemesinin sonuç vermemesiyle bu yola başvuran 30 yaşındaki Adams'ın gelecek sezon öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

2024-25 sezonu sonuna dek Grizzlies'le sözleşmeli olan Adams, önceki sezon 8.6 sayı, 11.5 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarına sahipti.

NBA'de yeni sezon 24 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.


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