NBA'de Warriors, Pistons karşısında zorlanmadı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Detroit Pistons'ı 102-86 yendi.
NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, Pistons'a karşı baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi kazandı. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Warriors, 44. maçında 32. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, Andrew Wiggins 19 sayı, 3 top çalma ve Stephen Curry 18 sayı, 8 asist üretti.
Pistons'ta Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribauntla oynadı. Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaunt, Isaiah Stewart da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
TIMBERWOLVES, KNICKS DEPLASMANINDA KAZANDI
Minnesota Timberwolves, konuk olduğu New York Knicks'i 112-110 mağlup etti.
Timberwolves'u galibiyete, 21 sayı kaydeden Anthony Edwards, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns ve 17 sayı atan D'Angelo Russell taşıdı.
Knicks'te Julius Randle'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 blok ve Evan Fournier'nin 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Sakatlığı yüzünden 9 maç kaçıran Knicks'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 19 sayıyla sahalara döndü.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz kara teslim: 1644 yol kapandı
- AKP ve MHP o emeklileri hiçe saydı
- İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi: 15 yaralı
- 'Playboy' kurucusunun sırları belgeselde ifşa oldu
- Son depremler ne anlama geliyor?
- Dört kollu ve dört bacaklı bebek dünyaya geldi
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- Benzine büyük zam iddiası
- Trabzonspor liderliği perçinlemek istiyor