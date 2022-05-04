NBA'de yılın 6. adamı Miami Heat'ten Tyler Herro oldu

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:04

NBA'de sezonun en iyi 6. adamı belli oldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Heat'in normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak bitirmesinde önemli pay sahibi Herro, spor yazarları ve yayıncılar tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi yedek oyuncusu oldu.

Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love 2'nci, Phoenix Suns'tan Cam Johnson ise 3. sırayı aldı.

Normal sezonda 56'sı yedekten olmak üzere çıktığı 66 maçta 20,7 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ortalamaları yakalayan 22 yaşındaki Herro, üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.