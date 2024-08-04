Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 04.08.2024 - 12:01

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerde son 4 sezondur takımın formasını giyen 32 yaşındaki ABD'li şutör gard Kayla McBride ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020 yılında giymeye başladığı Çubuklu formamızla sayısız zaferimizde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, ailevi sebeplerden ötürü 2024-25 sezonunda ülkesinde kalmak istediğini yönetimimiz ve idari ekibimizle paylaşmıştır. 21 numaralı formamızı giydiği dört sezonda, sarı lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıkan Kayla, her zaman ailemizin bir parçası olacaktır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız Kayla McBride'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.