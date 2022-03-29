Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: Geri döneceklerini düşünüyorum
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe'nin onlara ihtiyacı var" dedi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.
Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Dilmen, iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlarken her iki ismin de kadroya geri döneceğini düşündüğünü ifade etti.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Biz de takip ediyoruz. Futbolda dünyanın her yerinde bu şekilde sürpriz kadro dışı olur. Ben de kadro dışı kaldım. Kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı. Hatırlayalım Alex de Souza, Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri. O da yaşadı. Bunlar olur."
"Teknik direktör - oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir, yönetimle de... Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takımın haricindeki sahada çalışıyorlarmış."
"Belli bir zaman sonra problem olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut ile Ozan'a ihtiyacı var. Mesut ile Ozan da Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim için inşallah orayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerler."
İlgili Haberler
- Eski takım arkadaşından Mesut Özil itirafı: Sorunu, herkesle sorunları olması
- Vefa Küçük: Uğur Dündar'ı karşıma Aziz Yıldırım çıkardı
- Sport yazdı: Barcelona, Arda Güler'i takibe aldı
Video Haberler
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
- WhatsApp kullanıcıları dikkat: 31 Mart son tarih
- Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
- Şeker fiyatları neden artıyor?
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı 'Hodri meydan' diyerek duyurdu
- Kar yığınları araçların üstüne düştü
- Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Ceza kesilecek
- Eşini öldüren emekli öğretmen tutuklandı
- Bilecik'te Ramazan pidesine zam!