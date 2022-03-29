Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması: Geri döneceklerini düşünüyorum

29 Mart 2022 Salı, 14:23

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Dilmen, iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlarken her iki ismin de kadroya geri döneceğini düşündüğünü ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Biz de takip ediyoruz. Futbolda dünyanın her yerinde bu şekilde sürpriz kadro dışı olur. Ben de kadro dışı kaldım. Kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı. Hatırlayalım Alex de Souza, Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri. O da yaşadı. Bunlar olur."

"Teknik direktör - oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir, yönetimle de... Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takımın haricindeki sahada çalışıyorlarmış."

"Belli bir zaman sonra problem olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut ile Ozan'a ihtiyacı var. Mesut ile Ozan da Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim için inşallah orayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerler."