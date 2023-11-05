Necip Uysal: 'Penaltımız verilmedi'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 22:20

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:20

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Necip Uysal, açıklama yaptı.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz" dedi.

Necip Uysal ayrıca, "Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa..." ifadelerini kullandı.