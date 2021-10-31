Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı
Barcelona - Alaves maçının ilk yarısında "solunum güçlüğü" çekmesinin ardından oyundan çıkan Sergio Agüero, Nou Camp'tan ambulansla ayrıldı.
Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.
İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.
Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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