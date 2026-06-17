Nefes kesen maçta Çin, Almanya'yı devirdi

2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap karşılaşmasında Çin ile Almanya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Çin 3-2 kazanarak etapta önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kaybeden Çin, ikinci sette 25-23'lük skorla dengeyi sağladı. Üçüncü sette Almanya'nın 25-18'lik üstünlüğüne engel olamayan Asya temsilcisi, dördüncü sette 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Tie-break setinde hata yapmayan Çin, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olurken Çin önemli bir geri dönüşe imza attı.