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Nefes kesen maçta Çin, Almanya'yı devirdi

Nefes kesen maçta Çin, Almanya'yı devirdi

17.06.2026 15:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Nefes kesen maçta Çin, Almanya'yı devirdi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan 2. etap mücadelesinde Çin, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

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2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap karşılaşmasında Çin ile Almanya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Çin 3-2 kazanarak etapta önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kaybeden Çin, ikinci sette 25-23'lük skorla dengeyi sağladı. Üçüncü sette Almanya'nın 25-18'lik üstünlüğüne engel olamayan Asya temsilcisi, dördüncü sette 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Tie-break setinde hata yapmayan Çin, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olurken Çin önemli bir geri dönüşe imza attı.

İlgili Konular: #Çin #Almanya #FIVB Milletler Ligi

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