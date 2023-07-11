Neftçi'de Adrian Mutu dönemi

Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekibi Neftçi, Rumen teknik direktör Adrian Mutu'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:55
Neftçi'de Adrian Mutu dönemi
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Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi.

Azerbaycan kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Mutu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Adrian Mutu

"AMACIM AZERBAYCAN'I AVRUPA'DA GURURLA TEMSİL ETMEK"

Kulübün sitesine konuşan Rumen teknik direktör, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Mutu, son olarak ülkesinin Rapid Bükreş takımını çalıştırmıştı.


Adrian Mutu Neftçi Bakü Azerbaycan

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