Nelson Semedo'dan transfer itirafı: 'Fenerbahçe'den önce Benfica istedi'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de yeni transfer Nelson Semedo, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupa'da play-off turunda oynayıp Türkiye'de lig maçı ertelenmeyen tek takım Fenerbahçe. Sen oynamayı mı ertelemeyi mi tercih edersin?" sorusuna Nelson Semedo, "Ben kişisel olarak oynamayı tercih ederim. Fiziksel olarak istediğim seviyeye gelmedim, yine de iyiyim. Oyun ritmi, temposu olması daha iyi. Başka arkadaşlarım dinlenmeyi de tercih edebilir. Benim için önemli olan daha fazla maç oynamak" diye yanıt verdi.

Stadyumdaki atmosferin inanılmaz olduğunu belirten Semedo, "Stadyumdaki atmosferimiz inanılmaz. Bu gururu yaşadım Feyenoord maçında. Buna odaklanmalıyız. İlk maç evimizde, bunu düşünmeliyiz, iyi sonuç almalıyız. Her şeyimizi verelim ki kazanalım. Luz'daki atmosfer de iyi ama şu an biz kendimizi düşünmeliyiz. 12. adam bizimle olacak. En iyisini yapıp onların desteğini alalım ki kazanabilelim" dedi.

Tecrübeli sağ bek takım arkadaşlarının adaptasyona yardımcı olduğunu söyleyerek, "Tanrıya şükür her şey transferimde istediğim gibi gitti. Takım arkadaşlarımdan bazıları da Portekizce de konuşuyor, adaptasyona yardımcı oluyor. Bu nedenle iyi performansla başladım. Jose Mourinho ile taktik konusunda konuşmadık ama ben bu pozisyonda, bu formasyonda oynamaya alışkınım. Biz profesyoneliz. Hepsine hazır olmalıyız. Hocamızın istediği şekilde en iyimizi vermemiz gerekiyor. 4'lü isterse de 3'lü isterse de oynarım" ifadelerini kullandı.

"VITOR PEREIRA İLE KONUŞTUM"

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak ettiklerini söyleyen Portekizli oyuncu şöyle konuştu:

"Benfica'dayken Luz'da atmosferi biliyorum. Ben 2.5 haftadır buradayım, oyuncularımızın kalitesini gördüm. Takım arkadaşlarım çok kaliteli. Çok kaliteli bir ekibiz. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi çok istiyorum. Bu kulüp, bu kadro, bu taraftar Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Her şeyin ötesinde isteğimiz çok fazla."

Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye transferinde Vitor Pereira'nın da etkisi olduğu açıklayarak, "Fenerbahçe için uçağa binmeden önce Vitor Pereira ile konuştum. O da burayı iyi biliyordu. Onun benim için önemli olduğunu biliyordu. Fenerbahçe hakkında konuştuk. Southampton maçıydı sanırım, o maçtan önce Fenerbahçe'deki tecrübesiyle ilgili konuştuk. Çok güzel hikayelerden bahsetti. Onunla da konuşmak da çok kapıyı açtı Fenerbahçe kararımda" sözlerini kullandı.

"BENFICA'YI REDDETTİM, FENERBAHÇE'YE GELDİM"

Benfica'yı reddederek Fenerbahçe'ye geldiğini belirten sağ bek oyuncusu, "Benfica beni istedi Fenerbahçe'den önce, ben her zaman dürüst oldum herkese. Her zaman düşündüğümü söylerim. Tabii ki Portekiz'e dönmemi istedi Benfica. 31 yaşımdayım ama fizik olarak çok iyi durumdayım. Önümde yıllar var. Fenerbahçe'ye gelme imkanım vardı. Çok özel bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Mourinho'nun burada olması çok önemli bir sebepti. Kararımdan ötürü çok mutluyum" dedi

Nelson Semedo, Şampiyonlar Ligi hakkında ise şu sözleri söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum, seviyeyi biliyorum. Biz de o seviyedeyiz. Bu kalitemiz var. Benfica çok iyi bir takım. Eminim ki Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız."