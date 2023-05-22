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Nenad Bjelica: 'Herkese ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Nenad Bjelica, "Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:51
Nenad Bjelica: 'Herkese ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik'
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"HERKESE GÖSTERDİK"

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız"

"FARKLI SİSTEMLER DENİYORUZ"

"Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."


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